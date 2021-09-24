又有颱風要「密集生成」了嗎？中央氣象局預估今年下半年颱風生成個數為20至25個，以目前編號到第16號計算，還有將近10個颱風沒長出來。氣象專家賈新興指出，10月5日起兩周內，將進入「有利颱風生成環境」，一直持續到10月20日。

上一波「有利颱風生成環境」落在9月21日至9月底；西北太平洋陸續發展出電母、蒲公英兩個颱風。接下來短暫休息，下月初再度進入有利生成環境。

賈新興指出，10月5日起海洋環境有利颱風生成，不排除發展頻率較密集，持續至10月20日。一般來說，有利颱風生成的環境，不外乎海溫高、垂直風切小等，未來半個多月的西北太平洋，大致符合上述兩條件。

賈新興補充，蒲公英雖對台灣無影響，但當它走到東部外海時，仍會帶來比較明顯的偏北風。未來5天，山區有午後陣雨或雷雨，迎風面地區受東北風影響也有陣雨。10月3日前，花蓮、台東、恆春半島雨量偏多。