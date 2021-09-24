兒童台姐姐出身的女星米可白，個性真誠直率，且還非常愛狗，轉戰戲劇圈後表現亮眼，因此很受到歡迎，她2019年與「尾牙大王」謝銘杰低調簽字離婚，兩人仍維持友好關係，之後米可白除了工作，心思都在照顧毛小孩上頭，最近因此被媽媽念「妳就是因為養狗才阻礙妳的姻緣路」，讓她有些無奈，發文吐露心聲，強調對緣分順其自然。

米可白28歲時點頭樂嫁「尾牙大王」謝銘杰，但婚姻僅維持了5年，兩人於前年和平分手，結束夫妻關係後仍是朋友，男方有時還會幫忙照顧狗狗，米可白也表示會離婚只是因為感情淡了，並沒有第三者介入，而她恢復單身後更加努力工作，休假時就跟毛小孩膩在一起，跟寶貝當沙發馬鈴薯追劇，是最幸福的事。

米可白昨天(9/23)在IG抒發近來的生活，表示每天起床跟睡前，都要跟暫居老家的毛小孩「黑寶」視訊，「哈哈！～他根本就像我的小孩一樣」，她表示自從養狗後，她就很少出門趴趴走，跟朋友約吃飯，也是吃幾小時就趕快回家，假日也跟毛小孩膩在一起，就因為這樣，惹來媽媽的抱怨。

媽媽念她，說她就是因為養狗「才阻礙你的姻緣路」，米可白也認同，表示沒時間認識新朋友，自然沒有新對象，但認為緣分要順其自然，也許散步遛狗時，就會遇到有緣人，不過目前都是遇到叔叔、阿姨級的狗友居多，「期待一個愛我跟愛黑寶的人，快快出現。這樣我媽媽就不會擔心我一個人沒人照顧了」。