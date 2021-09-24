金曲歌后張秀卿與前夫育有18歲愛女林莉，過去林莉一度傳出正在戀愛，如今又爆出已經分手，遺傳到媽媽音樂天分的她還前往美國波士頓留學，林莉不時會在IG分享異鄉生活，從PO出的近照可以發現，她的嬰兒肥已經褪去，不但五官變得精緻，身材也十分火辣，可以說是女大十八變。

據《ETtoday星光雲》報導，林莉不但外型出眾，還擁有過人音樂天賦，考上了美國知名的伯克利音樂學院，成為圈內許多音樂人，包括王力宏、ØZI、伍思凱等人的學妹，張秀卿表示女兒獨立的個性像到自己，不需要她太過擔心，現在她們也會每天越洋視訊。

林莉女大十八變。(圖/翻攝自林莉IG)

一開始林莉透露想進演藝圈的意願，還遭到張秀卿反對，想要保護女兒安全，然而看到愛女這麼堅持，她最後的態度也軟化，由於外型曾被批評，林莉努力甩肉6公斤，如今體重維持在44公斤，先前瞞著媽媽和獨立樂團「Loading Story」貝斯手許柏垣展開戀情，這段關係也悄悄畫下句點。

林莉的嬰兒肥消風，五官變得更深邃。(圖/翻攝自林莉IG)

展開新生活的林莉不時會在IG分享近況：「大學生活挺好的，不但可以學習，還可以規劃自己的時間充實自己，這時候自律就很重要了！」更曬出多張美照，看起來適應良好，還交到了許多不同國家的朋友，求學之餘，也將自己的生活過得精采充實。