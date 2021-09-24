德國22日宣布，已提名譚德塞續任世界衛生組織（WHO）秘書長，對此，國民黨文傳會副主委黃子哲直言，去年駐德代表謝志偉是怎樣嗆聲譚德塞，還稱下台只是剛好，他要求謝志偉不要龜縮，出來面對。被點名的謝志偉今回應，身為駐外代表，當然要站出來為台灣發聲，當時對譚德塞批判即基於此，至於措詞適當與否，「本人誠摰接受指教」。

謝志偉去年直曾言WHO祕書長譚德塞真的會挫賽，「占著茅坑不拉屎，還把磚塊丟進茅坑裡，激起公憤，眼看就要下台了」，但德國日前卻提名WHO秘書長譚德塞續任，而且目前也是唯一的候選人，幾乎篤定連任。

對此，黃子哲23日在臉書發文指出，他要求謝志偉出來面對，謝之前才嗆譚德塞「下台只是剛好而已」，迄今卻吭都不敢吭一聲，連最愛放炮的臉書，也隻字未提，謝志偉竟也「字萎」了。黃呼籲謝志偉，「不要龜縮，快出來面對」。

遭黃子哲點名後，謝志偉今（24日）在臉書發文表示，「不敢不從，說明如下」，謝強調，作為台灣人，更何況是駐外代表，若遇因坦護中國而欺壓台灣的事情或人，他一定批判或反駁之；當時自己對譚德塞的批評與指責即基於此，至於「措詞用語是否恰當或精準，本人誠摰接受指教」。

謝志偉直言，對曾沉淪而後求上進或是改邪歸正的人，自己都願意不計前嫌，樂見其成，更附上譚德塞後來改變態度的新聞連結，稱給黃子哲參考，「此為我本人不計其嫌之主因」。