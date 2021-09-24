民眾黨立委高虹安指導教授李傑聲明。（圖／民眾黨提供）

一位旅美學者翁達瑞22日在臉書質疑民眾黨立委高虹安學歷有問題，稱高虹安有可能是被指導教授除名、人稱高虹安「學霸」卻恐是「冒牌的大數據專家」，此篇文章引起外界關注。民眾黨今日（24）出示高指導教授李傑親筆簽名的聲明，強調高確實是她的博士生，對於外界質疑高的學歷相當驚訝、失望，認為相關指控都是過度放大。

針對高虹安的學歷疑雲，同黨立委蔡壁如今日在立法院與民眾黨一同接受媒體聯訪，蔡表示，她要鄭重的為高虹安反駁，因為光網路上這位「翁達瑞」到底是否真有其人，都還是個問題，社會不該縱容這種隨便的人格毀滅。

蔡壁如進一步指出，很多事情都是公開透明的，若翁達瑞真的質疑高虹安的學歷，那翁就該本人自己站出來公開指證，而非在網路上隨便寫寫，社會應該打擊這種莫須有的假新聞。

不僅如此，民眾黨隨後出示李傑今日發表的聲明，上面有李英文親筆署名。聲明內容指出，對於有人質疑高虹安是否為其學生、學歷真實性等，相當驚訝與失望，認為這是很簡單能在大學系統裡查詢的資訊；至於學術履歷中沒有高的名字，這是被過度放大檢視，因他並未時常更新資料，故有許多學生名字都未列在他的履歷上。