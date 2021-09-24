大陸女星楊冪擁有精緻臉蛋和火辣魔鬼身材，加上生動演技走紅演藝圈，人氣一直居高不下，昨天（23日）以代言人身分出席品牌活動晚宴，只見她身穿斜肩禮服，一個側臥擠出傲人上圍見客，立刻引起網友熱烈討論。

楊冪昨（23日）出席知名品牌晚宴，她留著一頭烏黑波浪捲髮，身穿拚接露肩禮服長裙，搭配金色臂環造型，可以說是高貴典雅又不失時髦的風格，接著工作室更釋出近一分鐘的花絮影片，只見她側臥在紅色躺椅上，眼神對著鏡頭頻頻放電，不過最吸引眾人目光，不外乎是倒岀傲人上圍，讓人充滿無限遐想。

楊冪高衩設計讓修長美腿全都露。（圖／嘉行楊幂工作室 微博）

此外，她更移駕到外灘進行外拍，搭配東方明珠當背景，更增添幾許時尚感，拍攝過程只見她頻頻對著鏡頭回眸，擺出嫵媚撩人的姿勢，尤其不斷撥弄烏黑長髮，散發岀性感輕熟女韻味，不過外灘似乎風勢太大，讓楊冪的裙襬不時被吹起，高衩設計不僅她的修長美腿全都露，還險些就要走光，讓網友看得目不轉睛。

楊冪近日替品牌拍攝影片，只見她將頭髮盤起擦上紅唇，展現岀女王氣場，穿上胸前深V黑色貼身洋裝，一對渾圓美胸和事業線若隱若現，裙襬開高衩到腿根，露出一雙白皙美腿，上下都開讓凹凸有致的好身材盡現，完全看不出已經是孩子的媽，令人驚艷不已。