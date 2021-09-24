男童全身傷痕累累，兩隻腳足背部嚴重潰爛，鼠蹊部陰莖處也傷痕累累，令人不忍。（徐奕提供／謝瓊雲彰化傳真）

男童全身傷痕累累，大腿處也有明顯瘀青，至今回到母親身邊一個多月，仍常暗夜哭泣、做惡夢；讓母親心疼難過淚崩。（徐奕提供／謝瓊雲彰化傳真）

慘不忍睹，讓正義哥徐奕也看不下去，忍不住在臉書踢爆這名無照的邱姓惡質保母。他指出彰化縣26歲林女將4歲兒交給邱女照顧2個月，全身是傷，不只大腿瘀青、腳掌更疑似燙傷潰爛，連會陰部陰莖也傷痕累累，讓她看到崩潰淚崩，泣訴「心都碎了」，徐奕也專程北上陪同林女報案，全案警方正在偵辦當中。

徐奕指出，林姓女子在臉書無助貼文，經網友輾轉告知後雙方聯繫上，林女指日前在保母社團中想找人照顧兒子，邱女主動表明願意幫忙照顧，自6月中起陸續共支付5.5萬元托育費，起初照顧情形還不錯，因此改為24小時全日托育，也都能透過視訊了解兒子情形，沒想到之後就開始變調。

林女泣訴，7月起就邱女就常常藉故找理由搪塞不讓她跟小孩通話、視訊，有次無意間畫面帶到兒子的腳背竟然是黑色的，邱女還騙她是在外玩耍弄髒還沒清洗，她覺得不對勁，不斷和邱女聯絡，最後到她溪湖租屋處，將小孩帶回，才發現孩子全身是傷，讓她難過到崩潰，立刻帶往醫院就醫驗傷，發現陰莖有開放性傷口、左腿大腿挫傷、雙側足二度燙傷。

徐奕表示，他北上陪同林女前往北斗分局報案，目前案件轉由溪湖分局警方偵辦中，他也前往邱女住處，發現邱女與男友早已搬家，打電話也連繫不上；但鄰居私下跟他反應，常聽見有小孩哭聲，都知道邱女是無照幫人照顧孩子，但還是有些移工和弱勢家長受害被騙，也常看到有警察、社工上門。

徐奕說，男童向母親林女指控陰莖傷口是被邱女男友以剪刀握柄夾傷，很痛，直到現在回到母親身邊1個多月，半夜仍常常哭泣、做惡夢，這對男女的行徑真的令人髮指。

他從社工得知，邱女另外還涉及兩起虐童案，其中一名被害母親看到他的網路貼文，也已經私下聯繫他求助。他呼籲社會處、政府單位應該要嚴懲、公開這些無照保母，才能避免不知情的家長所託非人。

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