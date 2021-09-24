一名高中男生打疫苗太緊張，不斷尖叫。(圖非當事人。張鎧乙攝）

校園BNT開打，網上瘋傳一名男高中生，因為害怕打針，忍不住放聲尖叫求饒的影片，不到1天觀看次數就有超過百萬，對此，該校校長表示，該名高三學生，因為平常愛搞笑、幽默風趣，一開始大家都以為他在玩，但仔細觀察才發現他真的很怕打針。

台北市某一間高中，一位男高中生準備要打疫苗，護理師才推著疫苗小車到他的座位旁邊，他就忍不住開始哀嚎「等一下，先等一下啦」、「不要太急啦」接著便是一連串慘絕人寰的尖叫聲，讓周遭的同學聽到忍不住偷笑。該影片被PO上抖音（TikTok）、爆廢公社後立刻在網路爆紅，不到短短一天就超過百萬人瀏覽、90多萬人點讚，還有5千多名網友留言。

根據ETtoday報導，該校校長表示，他在現場了解學生施打狀況，昨天施打疫苗其實都滿順利，該名高三同學平常就是位愛搞笑、風趣且壯壯的學生，剛開始尖叫時，大家都以為他在玩，但經護理師老師、生輔組長發現，學生肌肉很僵硬且在發抖，才了解他真的很怕打針。

校長強調，該名學生是自願施打疫苗，校方及師長都沒有強迫他打，他打完針、休息一下就沒事了。事後校長也有詢問當事者，是否介意同學將他的影片PO上網，他自己表示不介意，且一直強調自己沒事，只是太緊張了。