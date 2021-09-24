《櫃買市場》君帆申請登錄興櫃 13:092021/09/24 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 君帆(4584)送件櫃買中心，申請登錄興櫃股票，預計10月上旬在興櫃市場交易。 君帆成立於民國72年4月27日，實收資本額2.478億元，主要產品為液壓元件、氣壓元件、系統整合。公司市場結構為內銷比重27％、外銷比重73％。 該公司109年營收8.97億元，稅前淨利1.43億元，基本每股盈餘4.92元。 《集中市場》土洋對作 三大法人作小買賣 《金融》推薦飆股詐騙激增 金管會出4招因應 #君帆 #申請登錄興櫃 #元件 #櫃買市場 #送件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》迎旺季鋼價看漲 鋼筋廠Q4營運加溫 12:522021/09/23 財經 《鋼鐵股》「恆」禍不及 燁輝營運加溫 12:012021/09/24 財經 「快加line免費飆送你」 ！防投資詐騙 金管會與警政署建即時通 17:402021/09/23 財經 蘋果新機開賣、蘋概股發威 台股早盤上漲逾百點 09:322021/09/24 財經 《盤後解析》量縮漲152點 半年線不見影 14:512021/09/23 財經 《航運股》陽明e櫃台再升級 跨業參與貿易共享區塊鏈 08:372021/09/24 財經 女友傳訊已買愛心晚餐 外送員一看訂單地址傻眼了 11:392021/09/24 社會 《櫃買市場》市場規模續攀高 3檔國際債券今掛牌 09:282021/09/23 財經 浩角翔起cosplay麵包超人 大熱天唱跳1分鐘氣喘吁吁 11:172021/09/24 娛樂 諷沿用國民黨名稱入CPTPP 趙少康批蔡政府急就章 20:062021/09/23 政治 瘋狂加價8成！華固單坪513萬標出「南港新地王」 02:562021/09/24 房市新訊 財經熱門新聞 個股漲贏大盤比例僅3成 專家：用台股基金提高勝率 - 財經 央行再出三招打炒房 - 財經要聞 - 工商時報 到超商買咖啡注意 2張發票千萬獎等幸運兒出現 - 財經 周一暴跌千點有異！散戶奔逃3千億 外資警告這件事變了 - 財經 央行再重手打炒房 六都、竹縣市第二戶房貸無寬限期 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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