君帆(4584)送件櫃買中心，申請登錄興櫃股票，預計10月上旬在興櫃市場交易。

君帆成立於民國72年4月27日，實收資本額2.478億元，主要產品為液壓元件、氣壓元件、系統整合。公司市場結構為內銷比重27％、外銷比重73％。

該公司109年營收8.97億元，稅前淨利1.43億元，基本每股盈餘4.92元。

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