小亮哥夫妻從相識、相戀到結婚，已攜手走過30個年頭。（年代提供）

演藝圈模範夫妻檔小亮哥、林姿佑，帶著小兒子王瀚謙上《聽媽媽的話》。（年代提供）

資深藝人小亮哥、林姿佑夫妻從相識、相戀到結婚，已攜手走30個年頭，沒想到最熟悉的枕邊人，竟藏有許多難以啟齒的秘密！林姿佑在年代MUCH《聽媽媽的話》上爆料曾隱瞞老公，將其價值12萬元的金飾偷偷典當，小亮哥一聽當場落淚：「我們家有窮成這樣嗎？」而小亮哥在日前，也將保險受益人的名字改成兩個孩子，讓身為妻子的林姿佑向主持人小禎討公道：「究竟老公把我放在哪裡？」

小亮哥與小12歲的愛妻林姿佑，結婚多年感情依舊甜蜜，但林姿佑在節目上自爆，因前陣子金價高漲，她私自作主將小亮哥的4至5條黃金手鍊、數枚金戒指偷偷典當，共變現約12萬元，又在沒告知的狀況下，將變賣的現金，帶全家人一起吃喝玩樂花光了。

此話一出，小亮哥表情錯愕，眼淚更不自覺飆出：「我們家有窮到要賣金飾嗎？」林姿佑得意地表示是在幫老公理財，因為那些金飾他都用不到，全都換成家人間珍貴的回憶，比起黃金放在保險箱裡實際多了！主持人小禎接著再補一槍，開玩笑地問小亮哥：「有沒有很想把老婆也當掉？」

接著換小亮哥對太太告解，他日前沒和老婆商量，私自把保險單受益人改成2個孩子，小亮哥解釋：「手邊剛好有2個壽險，一個小孩一個，到時辦後事就不用操心錢的問題！」林姿佑控訴老公時常為了捧場，向朋友買一堆保險，卻對保單的內容渾然不知。如今又沒事先告知，就把受益人名字從她改成小孩，到底把妻子放在哪？小兒子王瀚謙趕緊跟媽媽說：「受益人是我，我的就是妳的！」聽完兒子貼心的一番話，林姿佑這才放下心。以上內容將於26日晚9點於年代MUCH台播出。