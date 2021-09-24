行政院農業委員會農糧署東區分署24日在台東農漁物產館舉辦「國產雜糧創意料理」活動，邀請廚師製作成健康佳餚。（蔡旻妤攝）

行政院農業委員會農糧署東區分署24日在台東農漁物產館舉辦「國產雜糧創意料理」活動，邀請廚師製作成健康佳餚。（蔡旻妤攝）

台東南迴4鄉向來以生產原住民傳統作物馳名，其中小米、紅藜、樹豆更被譽為南迴三寶。行政院農業委員會農糧署東區分署24日在台東農漁物產館舉辦「國產雜糧創意料理」活動，邀請廚師製作成健康佳餚，希望讓消費者進一步認識原鄉珍寶。

打開噴槍、將梅汁醃漬過的肋排表面烤至微焦，現場香氣四溢，盤底以樹豆奶油馬鈴薯襯底，一道梅汁紫蘇豬肋排美味上桌。廚師吳鎮宇以西式創意料理手法呈現美味，他說，不需要炭火，在家也輕鬆做出美味料理。

行政院農業委員會農糧署東區分署長徐輝妃表示，台東縣原鄉雜糧種植面積約250公頃，年產量約360公噸，其中小米、台灣藜（紅藜）及樹豆為主要作物，分布於南迴線的達仁、大武、金峰、太麻里鄉，少量在延平鄉和海端鄉。

台東縣府農業處長許家豪說，台東種植的雜糧品質佳，經過海風吹拂、陽光淬鍊別具風味，日前公布的必比登餐廳入選名單中，其中1家台菜餐廳就選用台東紅藜、樹豆在地食材；而樹豆常加入排骨煮湯或煮熟加入沙拉，因營養價值高，也被稱為勇士豆、男人豆，今年更開發樹豆鹹醬、抹醬、茶包及能量包，提供消費者多樣選擇。

農糧署指出，原住民的傳統雜糧作物，多具有耐旱低需肥的生理特性，即使在嚴苛的環境也能良好生長，非常適合施行有機、友善栽培。此外，除了開發加工產品增加行銷通路，也積極輔導紅藜、小米通過產銷履歷驗證，透過標準化流程確保生產品質，提供消費者更安心的選擇。