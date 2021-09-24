普高、技高學習歷程提交時程影響比較。(全教總提供／李侑珊台北傳真)

教育部正進行111學年度高三學習歷程檔案提交時程規畫，但將採取不分普、技高的作法，統一全國學生上傳時程。全國教師工會總聯合會(以下簡稱全教總)今(24)日召開記者會，批評此舉呈現的是「輕技高、重普高」心態，將使技、綜高學生被迫接受不公平的升學條件。

全教總理事長侯俊良表示，111學年度各高中職上傳學習歷程檔案的時間，將統一在4月中下旬截止，教育部並沒有考慮到不同學制升學時程的差異。

侯俊良提到，升普通大學的學生，在1月底考完大學學科能力測驗，但要升四技二專的考生，則是在5月初參加統一入學測驗，時間衝突，學子恐怕得一邊準備學習歷程，一邊備考。

侯俊良指出，技高學生將近5成以上透過甄選管道升學，因此學習歷程檔案將是錄取大專校院的重點，沒想到教育部將普高、技高學習檔案上傳時間統一在一個時程內，導致技高生的上傳時間可能會與統測準備時間重疊，影響技高生升學權益，無疑是「輕技高、重普高」。

全教總高中職委員會主委張瓊方認為，以四技二專考試來說，7月並沒有任何大型考試，分發也是參照5月的統測成績，不像普高還有分科測驗，因此技高生實在沒必要壓縮時間，跟著大學考招的時程走。

張瓊方強調，若教育部不斷以固定思維，認為學生選定科系就不能轉向，擅幫孩子決定，做法不盡公平。

身為高三生班導的彰化高商教師巫彰玫說，學生在參加大考之前，大多對於科系興趣選擇都尚未有定數，而對技高生而言，4月底考試，6月前可把審查資料準備好提交到科大端，若按現行制度，技高又只有一次大考，又得同時間準備學習歷程檔案，將無法專心準備考試。

立委張廖萬堅也批評現行制度對技高生不利，並認為技高生在不知道成績前，就要準備學習歷程檔案，甚至上傳完後1星期就要面臨統測，屆時恐怕會蠟燭兩頭燒，不利升學。