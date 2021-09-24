板橋男酒駕突「良心發現」 騎到派出所自首

新北市板橋區41歲蔡姓男子今（24）日凌晨酒後騎車，返家途中經過派出所，突然「良心發現」，停妥機車後一身酒氣走進派出所，向員警自稱酒駕要來自首，員警再三確認來意及調閱監視器，證實蔡男的確是騎車到派出所，經酒測後酒測值達0.49，遂依法將蔡男送辦。蔡男酒醒後，員警好奇詢問為何想來自首？蔡男尷尬說：「我也不知道，大概太醉了吧。」

蔡姓男子在板橋區新海路某熱炒店擔任廚師，昨天在店內與客人從晚上6時喝酒至凌晨2時許，打烊後蔡男欲騎機車返家，疑似喝太醉騎錯方向，途中經過海山警分局新海派出所時，蔡男竟停下機車，搖搖晃晃走進派出所，逕直向值班警員表明「我剛剛喝酒騎車，要來自首。」

值班警員乍聽下懷疑蔡男說詞，再三向他確認來意，蔡男則堅稱自己是騎車過來，機車就放在派出所門口。經員警調閱駐地前監視器，確認蔡男有騎車行為，並經酒測數值達0.49，遂依公共危險罪嫌進行偵訊。

稍晚蔡男酒醒，員警好奇詢問怎會跑來自首？蔡男一臉尷尬說，其實他也不知道幹嘛來自首，過程都已經忘記，應該是喝太醉了。一旁其他案件嫌疑人聽聞，也忍不住竊笑。

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