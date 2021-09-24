總統蔡英文台灣加入CPTPP是水到渠成，將進一步和世界接軌。（基隆市政府提供／楊亞璇基隆傳真）

總統蔡英文台灣加入CPTPP是水到渠成，將進一步和世界接軌。（基隆市政府提供／楊亞璇基隆傳真）

蔡政府昨天向紐西蘭送件，台灣正式申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。蔡英文總統今前往基隆港視察，她表示，現在是水到渠成，是加入CPTPP最好也是最適當的時機，將強化台灣在全球關鍵戰略跟經貿地位，進一步和世界接軌。

為加速「基隆市港再生標竿計畫」完工，蔡英文總統今在基隆市長林右昌等人陪同下，視察重要子計畫「基隆港軍用碼頭及威海營區遷移工程」。林右昌致詞表示，基隆市港再生標竿計畫是總統跟他的政見，也是基隆幾十年來最大的蛻變計畫，第一次是當年日本人在基隆築港，第二次是1980年代基隆港現代化，目前推動的基隆市港再生標竿計畫，則為基隆港第三次的蛻變。

林右昌表示，期待這項計畫不只要進度如常，還要能超前，目前中共的威脅越來越大，軍事國防的需求越來越迫切，完工後能提供海軍官兵更好的訓練及居住的戰備基地，也能加速市港蛻變再生，帶動整個城市發展，而東岸軍港遷移後留下來的營區基地，早日完成都市計畫變更及開發計畫。

蔡英文指出，今天看到各項工程有明顯進展與期程，感謝政府相關單位努力，希望中央與地方繼續合作，明年如期如質完工，期待第二、第三期工程迎頭趕上甚至超前。未來軍港西遷完成後，新營區是原來的三倍，有足夠腹地打造完善基地設施，提供海軍更好的支持，強化整體戰備能量。

蔡英文表示，國防戰備和城市發展都能雙贏，基隆是郵輪中心曾獲頒亞洲最佳郵輪母港，軍港遷移後釋出的東岸碼頭空間經活化運用，可讓基隆繼續成為國際觀光交通重要樞紐。

蔡英文也說，台灣要持續走向世界，台灣22日已經向紐西蘭遞件，正式申請加入CPTPP，這幾年來政府陸續做很多準備工作，包含法規修訂和社會各界溝通，以及與成員國的諮商，現在是水到渠成，是加入CPTPP最好也是最適當的時機。

蔡英文強調，不論是在社會面、法制面，台灣都已經做好通盤準備，加入CPTPP將強化台灣在全球的關鍵戰略與經貿地位，進一步與世界接軌。