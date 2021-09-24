又見警察酒駕肇事。屏東東港沿海路凌晨發生一起嚴重自撞車禍。一名男子今(24日)凌晨4時許，酒後逆向行經東港鎮沿海路時，以高速自撞安全島，現場輪胎痕超過50公尺，經救護人員到場緊急將他送醫急救，未料警方查出身分後，赫然發現傷者為高雄市林園分局一名偵查佐，將抽血後酒測值高達1.08，目前該名偵查佐仍有生命危險，在加護病房搶救中。
根據警方調查，該名偵查佐可能因酒後駕車，從高雄方向沿著東港大橋逆向往東港，疑似因車速過快，失控撞上安全島後身受重傷。警消到場後，發現傷者嚴重昏迷，但身上有濃濃酒氣，經送往醫院急救仍有生命危險。
但警方查出分後，發現竟然是任職於林園分局的偵查佐，經抽血酒檢驗酒精濃度，發現酒測值高達1.08，目前全案由警方進行釐清偵辦。
林園分局表示，該名偵查佐現年26歲，甫於107年自警專畢業，於110年6月調至林園分局偵查隊服務，亦非酒駕列管對象。
分局將針對陳員酒駕原因詳予調查，並追究相關考監責任。警方表示，警察酒駕係嚴重違紀行為，警察知法犯法，亦為民眾所深惡痛絕，將強化各項防制酒駕相關要求，務必做好警察零酒駕工作。
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