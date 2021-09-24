【LIVE直播】指揮中心疫情記者會。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增8例新冠肺炎確定病例，分別為1例本土及7例境外移入，其中本土個案來自新北市，為快篩後在醫院檢驗後複驗的個案（鴻海子公司員工），病毒量低、Ct值高，經討論判定為陽性；另確診個案中無新增死亡。

今日新增1例本土病例(案16286)，為20多歲女性，9月7日因發燒就醫快篩為陰性，9月22日因工作需求就醫採檢，並於今日確診。衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，相關接觸者匡列中。

另外，今日新增7例境外移入個案為5例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自貝里斯(案16279)、英國(案16280)、菲律賓(案16281、案16282、案16283)、美國(案16284)、日本(案16285)，入境日介於9月11日至9月22日。

截至目前，國內累計16176例確診，分別為1543例境外移入，14579例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計841例死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。