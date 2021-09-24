文化大學董事長懸缺將近兩年，士林地方法院於8月裁示由台大大氣系教授陳泰然擔任該校第18屆臨時董事長。文大校友組成的華岡學會今(24)日召開記者會，批評教育部干預校內事務，違法濫權。教育部則回應已於9月23日核定，要求董事會儘速改選。

華岡學會理事長陳金龍表示，文大董事會亂象來自於教育部干預。陳泰然獲得文大前董座張鏡湖家族成員支持而上任，董事會並在9月13日選出新董事長，陳泰然卻投票給自己，最後以票數險過半而當選，因此校友質疑陳泰然是以不公平手段奪權，且上任至今都沒有處理過校內預算，未盡其職權。

華岡學會在記者會現場播放文大董事會選舉錄音檔，音檔呈現現場有董事質疑，陳泰然為臨時董事，只有「代理權」，卻把自己列入董事長選舉名單，根本不具備董事長候選人資格。

陳金龍提到，法院裁定陳泰然僅限行使文化大學董事會董事長職權，無法接受陳泰然把自己列為候選人，甚至還選上董事長，不遵守會議程序準則，擔任董事長，將使校務陷入混亂。而文化大學5名董事與家族派都有密切關係「很清楚教育部在玩什麼！」。

教育部回應，士林地方法院於110年7月23日裁定指派陳泰然教授擔任臨時董事，代行董事長職權。部分董事針對前開裁定提出再抗告，台灣高等法院已於110年9月8日作成裁定，士林地方法院所為裁定並無違法，駁回文化大學部分董事的再抗告及聲請假處分，暫停陳泰然代行董事長職務。

教育部指出，文化大學董事會於110年9月13日召開會議推選陳泰然為第18屆董事長並報部，教育部依《私校法》規定及上開法院裁定檢視其資格及程序，於110年9月23日核定陳泰然為文化大學第18屆董事長，請該會儘速辦理第19屆董事改選事宜，維護文化大學全體教職員工生權益。