民眾黨立委高虹安日前因在網路節目中大唱「塔綠班之歌」，遭到綠營人士抨擊，沒想到這兩天有「旅美學者」還質疑其指導教授是否把高虹安除名，但民眾黨隨即秀出高虹安指導教授李傑親筆聲明照片，痛批質疑者抹黑。對此，國民黨前青年團總會長田方倫酸，人家的教授親筆信都出來了，為什麼中華民國總統的論文，現在還被列為最高機密呢？

對於高虹安博士學位遭到質疑一事，蔡峻維今（24日）在臉書分享李傑親筆聲明高虹安是其學生的照片，痛批近日「旅美學者」翁達瑞在臉書發文「被指導教授除名的高虹安」，以不實指控抹黑高虹安。蔡峻維引述李傑的聲明內容表示，高虹安學經歷完全沒問題，經得起考驗，更表示高虹安是個優秀的博士生，對於外界的指控感到震驚且失望。

圖片摘自蔡峻維臉書。（圖片摘自蔡峻維臉書）

蔡峻維稱，事實上，高虹安委員的學術著作在網路上都可以找到，不怕外界檢視，至少「比只找得到標題的論文」來得光明磊落。蔡峻維直言，台灣社會不該放任側翼網軍肆虐，趕緊讓台灣政治回歸理性，就事論事，而非立場不同就肆意抹黑。

對此，田方倫也隨即在臉書發文表示，唱唱「塔綠班」，有人就「7pupu」開始抹黑高虹安的學歷，果然這三個字打到民進黨的痛點，人家的教授親筆信都出來了，為什麼中華民國總統的論文，現在還被列為最高機密呢？

依《中國時報》上月26日報導，台大法律系名譽教授賀德芬去年9月調閱總統蔡英文在政大的人事檔案，教育部卻稱是機密資料，將封存至2049年，保密期間如同國家機密，她向行政院提訴願遭駁，因此提起行政訴訟，要求撤銷列為機密的處分。在8月26日開庭時，賀德芬主張，蔡英文的論文為假，連論文的中文翻譯名稱都翻錯，但教育部的律師則稱，蔡英文申請當政大客座副教授的履歷表及畢業證書影本都已經提供給賀，至於著作和服務證書沒留存。