大陸河北邢台市1個政府官員的微信群組日前流出一段對話截圖，只見原本都在商討公事，突然1名局長級的高層傳訊說「明天做一回吧不戴套了」，經查證該位局長確實為當地住建局局長，疑似誤傳訊息引發風波，在當地鬧的沸沸揚揚，而當地書記則回應將轉給市紀委核實。

據《新京報》報導，大陸河北邢台市1張當地政府的群組對話截圖在網路上瘋傳，該微信群組名為「工作通知群」，其中1名稱做「某局長」的帳戶突然在群組中發訊息「明天做一回吧不戴套了」，引發熱議；因為該群組原本都是談論公事相關，包括先前有人說「請涉及生態環境治理的科室，對照《清單》將佐證材料梳理成冊裝訂備檢。」

大陸河北邢台市1個政府官員的微信群組日前流出一段對話截圖，只見原本都在商討公事，突然1名稱做「某局長」的人傳訊說「明天做一回吧不戴套了」。（圖／翻攝自新京報）

而該位局長先是回覆「涉及哪個科室請回覆」，接著有4名工作人員回覆，之後「局長」就發出驚人言論；而據悉該名局長確實為邢台市任澤區住建局局長，此事在當地越鬧越大，當地紀委信訪辦辦公室工作人員回應稱，已有多人反映此事，如果要舉報可以網上投訴或發送郵件。

昨日（23日）有名自稱是局長同事親戚的人對外表示，「這個傳出去的東西，肯定和真實情況有差距。目前邢台市委書記錢三雄回應稱，將轉給市紀委核實。