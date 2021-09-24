反亞泥自救會總幹事鄭文泉仍質疑，官司打贏了，但炸山依舊，部落的居住安全、土地正義在哪？他們訴求修正礦業法。（王志偉攝）

亞泥公司在花蓮新城山礦區採礦數十年，引發爭議，當地太魯閣族人發起「反亞泥．還太魯閣族土地運動」， 展開抗爭至今。（王志偉攝）

反亞泥自救會控訴，亞泥在花蓮新城山大肆開挖礦業，雖經最高行政法院駁回展延申請案，但礦業法遲遲不修正，族人仍終無安寧之日。不過，亞泥所在的秀林鄉玻士岸部落會議主席洛帝‧尤道今出面批評，該部落為亞泥諮商同意權代表部落，反亞泥團體擅以部落代表發表意見，根本不具正當基礎，強調下週起召開3場部落會議，彙整族人意見；亞泥強調，以最大誠意與善意，與部落展開諮商程序。

新城山礦場下所在約有20幾戶、200多族人的「AYUG部落」，由田明正、白美花、徐阿金和鄭文泉等4人代表組成反亞泥自救會，在環團與律師團協助下，提起訴願和行政訴訟，要求撤銷亞泥礦業權展延申請，一審法院認定亞泥未踐行原住民族基本法諮商同意權，最高行政法院日前1駁回亞泥上訴確定，但依照「礦業法」規定，展延只要提出申請就視為存續，也就是亞泥可以繼續挖礦，田明正等人日昨與環團到行政院門口抗議，要求行政院立刻提出礦業法修法的草案。

為此，由6個小部落集合成的超過2000人的大部落「玻士岸部落」會議主席洛帝‧尤道與族人今上午出面批評，反亞泥田明正等人，未經部落會議決議，擅自以部落為名，甚至冒稱太魯閣族之名義包裝，對外大肆宣揚，已嚴重侵犯部落自決權，為此他代表玻士岸部落表達強烈不滿與譴責。

洛帝‧尤道強調，對任部落何開發利用計畫，都不預設立場，也接受所有依循原基法第21條及諮商同意辦法所提出的召集部落會議請求，因此下周起將召開3場說明會，彙整部落對亞泥的意見。

反亞泥自救會總幹事、告訴人之一鄭文泉強調，官司雖打贏了，照樣炸山，部落的居住安全、土地正義何在？礦業法不修正，什麼都是假的、是不公平的，官商勾結下，原住民不會有正義的一天。反亞尼自救會會長田明正之妻子白美花說明，他們不是代表部落發言，他們訴求礦業權修法，停止開挖，保障居民安全。

亞泥則回應，該公司於去年6月22日，就主動宣示依據原住民族基本法第21條精神，以最大誠意與善意，與部落展開諮商程序，並於去年9月1日正式向秀林鄉公所送件申請部落諮商，並以玻士岸部落為亞泥諮商之關係部落。這一年多來，亞泥積極與玻士岸部落溝通，更希望部落諮商早日順利通過，共創政府、部落、亞泥多贏。