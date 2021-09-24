記憶體廠華邦電(2344)考量業務整合及產品綜效，以14.62億元日幣(約合新台幣3.67億元)，取得轉投資新唐日本公司的旗下軟體公司Miraxia Edge Technology Corporation(METC)100%股權，華邦未來可能跨足新業務。

華邦公司表示，Miraxia Edge Technology Corporation為軟體公司，華邦未來不排除將發展軟體事業。

華邦電董事會9月23日決議，向關係人Nuvoton Technology Corporation Japan取得其全資子公司Miraxia Edge Technology Corporation 4,000股，計14.62億日幣(約合新台幣3.67億元)。

Miraxia Edge Technology Corporation(METC)是軟體公司，原先協助新唐發展應用程式、韌體等。華邦電取得Miraxia Edge Technology Corporation 100%股權，以因應雙方業務整合及產品綜效。

華邦表示，買下Miraxia Edge Technology Corporation後，將雇用非配合新唐產品業務的其他人員，未來華邦公司可能跨足軟體領域，打造車用或其他新產品，但目前尚無具體計畫。