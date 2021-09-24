英國一對情侶日前開車前往一處偏僻郊區親熱，沒想到「連結」到一半，因為太嗨而誤觸手剎車，導致整輛車滑落山波，側翻在道路中央，但突如其來的意外似乎不減兩人性致，當警方獲報後趕抵現場，兩人依舊光著上身卡在副駕駛座上激情擁吻。

綜合外媒報導，英國達比郡道路警察（Derbyshire Roads Policing Unit）近日獲報，有一輛自小客車翻覆在東密德蘭（East Midlands）一處偏僻小徑上，當他們抵達現場後，發現當事車輛的車內燈還開著，一對男女光著上身卡在副駕駛座上激情擁吻，尷尬畫面讓員警哭笑不得，隨即要他們趕快將衣服穿好。

警方表示，該對情侶原本將車子停在事故現場上方的道路旁親熱，但就在兩人激情「連結」時，不小心誤觸手煞車，導致整輛車側翻到山下道路中間，所幸兩人並無大礙，車輛也已經請相關單位拖吊離開。

事後警方還將現場照片上傳至網路，打趣笑說「當時兩人是在車上『增強關係』…」貼文一出網友全笑翻了，即便如今已刪文，但照片隨即遭到備份，網友也紛紛調侃「差點變人生最後一次連結」、「進行安全性行為也要安全開車啊」、「到底是多激動，才會讓車子滾下山」、「我說的是人換姿勢，不是車子換姿勢啦」、「這保險會不會賠啊」。