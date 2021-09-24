國民黨主席選舉，明日將進行投票。新任黨主席任期將橫跨2022年與2024年兩場大選，誰能當選並帶領國民黨重返執政，外界關心選舉結果。資深媒體人黃暐瀚今天(24日)在網路發起投票「明天就是國民黨主席選舉了，如果您是國民黨員，請問您支持？1.江啟臣2.卓伯源3.張亞中4.朱立倫」截至下午2點，孫文學校總校長張亞中獲56%支持暫時領先；現任黨主席江啟臣則為31%，居第二；前新北市長朱立倫獲11%支持，居第三。

黃暐瀚今（24日）在YouTube針對「明天就是國民黨主席選舉了，如果您是國民黨員，請問您支持？」發起網路投票，投票自今早7點開始，截至今下午2點約4165人投票，張亞中獲得56%的支持，暫時領先其他3位候選人；其餘為江啟臣31%、朱立倫為11%、卓伯源則3%。

但底下網友留言則對四人各有支持，例如有人認為張亞中也許可帶來新改變，也有網友說「就江啟臣吧，至少比較帥。」、「身為一個豐原人一定要投給朱立倫」。但也有人表示，「有些時候要看的不是是否會當選，會執政，一個政黨只為了執政，權謀算計，我不認同！」