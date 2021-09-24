周五公布一項調查數據顯示，英國九月消費者信心大幅滑落。民眾對能源費用、食品成本，和增稅的擔憂加劇，對於經濟前景的悲觀情緒也有所增加。

GfK消費者信心指數從八月的-8下跌到九月的-13，為今年四月以來最低水準，也是去年十月以來最大單月跌幅。去年十月新冠肺炎病例數激增，導致政府再次實施社交管制，消費者無力進行購物。

九月的讀數表現，同於路透調查經濟學家的預測。

歐洲天然氣批發價格飆升，對能源、化學和鋼鐵生產商造成衝擊，也對消費性產品供應鏈造成緊張。而英國在脫歐和勞動力短缺下，消費性產品供應鏈早已不穩定。

GfK顧客策略主管Joe Staton表示，本月所有的測量結果均下降，消費者顯然擔心他們個人財務狀況和擔心未來一年的經濟前景。Staton指出，2022年的前景「真的令人悲觀」。

其他的經濟調查顯示，消費者物價在上個月年增3.2%，為近九年來最高漲幅。