跨性別者小E（化名）曾赴戶政事務所要求變更性別，但遭拒絕，因此歷經訴願、心理衡鑑與多次開庭後，近日台北高等行政法院判決認定「內政部的函釋在無法律授權之情況下，強迫人民必須殘害身體才能申請性別變更登記，違反法律保留原則」，伴侶盟表示，判決正確指出，性別認同和先天性徵為屬二事，強制要求手術不但違憲，亦無必要。

小E表示，跨性別這個詞包含了很多的族群，其中與她一樣把手術納在生活目標中並有強烈更換性別身分的人，另外也有希望改為無性別者或者不需要更改性別身分的人。在偽單親家庭中長大的我，與家人的聯繫是非常有意義的，所以從跨性別的過程中就一直尋求溝通，能得到家人的支持與認同是非常重要的。

小E呼籲，內政部盡快檢討迄今的違憲函釋並進行適法的處理，讓國內少數族群在盡國民義務的同時，能夠擁有與其他國民相當，且應有的權利，不要再被迫浪費司法資源了。

台灣伴侶權益推動聯盟指出，性別認同是憲法所保障基本權，內政部應立即撤銷函釋，雖然贏得勝利，但這只是開啟社會認識的第一步，呼籲政府落實反歧視的相關法規，並儘速研議一部綜合性的平等法，期許在立法過程，能持續深化學校與公眾教育，讓社會認識多元性別、創造出讓跨性別者得以自在、有尊嚴地生存的友善環境。