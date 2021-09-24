中鋼公司於110年9月24日上午召開第17屆董事會第16次會議，通過主要議案如下：一、迎接全球碳中和趨勢，積極投入綠能產業，增資中發控股股份有限公司案依中能風場開發案進度及資金需求，於新臺幣55.135億元額度內，與丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）共同增資中發控股股份有限公司。中能風場開發案通過經濟部遴選，獲配113年併網容量300MW，本公司參與中能風場開發案，除爭取多元鋼材銷售及離岸風電潛在商機，拓展離岸風電產業項目在地化外，並落實推動本公司綠能產業發展業務。

二、捐助中鋼集團教育基金會110年業務經費案中鋼集團教育基金會係由中鋼公司捐助成立。每年之業務所需經費，由中鋼集團公司共同捐助；其中，中鋼公司捐助110年經費新臺幣1254萬2000元。

三、行政副總經理任命案本公司行政部門副總經理由行政部門助理副總經理黃一中升任，自110年9月24日起生效。