衛福部推估至明年6月累計確診個案數，將在2萬3000人至3萬8000人間。陳時中表示，疫情可能還會有變化。（圖／指揮中心提供）

新冠肺炎疫情延燒，衛福部推估至明年6月累計確診個案數，將在2萬3000人至3萬8000人間。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫情可能還會有變化，相關數字是編列預算的根據。為與病毒共存，指揮中心已陸續準備新藥因應。他也預告，待疫苗覆蓋率到6成，就會陸續開放，逐步針對各行業做放鬆，目前社區防疫組也在審議八大行業的復業申請。

陳時中表示，3.8萬是個估算值，疫情還無法預測那麼準，接下來的1年、半年多可能會有變化，這是我們編列預算的根據。

對於台灣要如何與病毒共存，陳時中表示，要和病毒共存，必須把疫苗打好、口罩戴好、手洗乾淨、維持社交距離，指揮中心也陸續準備一些新穎的藥，希望提供大家更好的保護。

桃園市長鄭文燦今表示，全台1劑、2劑的覆蓋率預計在10月底可以達到7成、3成，若達到7成5、5成，可請指揮中心評估將疫情警戒降為1級。

另日前行政院長蘇貞昌表示，預估到了10月底，單劑疫苗覆蓋率就可以達到7成。對此，陳時中表示，疫苗覆蓋率到6成就會陸續開放，可以逐步針對各行業做放鬆，當然要看看防疫新生活和疫情，來一併考慮。對於全台是否降至1級，則需要有更嚴謹的考慮。

至於八大行業，陳時中表示，原來八大行業仍屬於禁止開放的類別，目前經濟部已經把文件送來，正在由社區防疫組進行審議。