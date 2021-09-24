新北今4萬名學生打BNT 5799人出現不適症狀 14:242021/09/24 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 準備接種BNT的學生在校內體育館排隊接受醫師的問診。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今有32校、4萬578名學生施打BNT，今疫苗接種後輕微不適症狀，包含注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛共5369人；發燒大於38度179人；不良反應，如呼吸困難、氣喘、暈眩、心跳加速、全身紅疹等251人，共5799人出現不適。 新北市教育局表示，昨有28校施打，預計施打學生數27158人，實際施打學生數26796人，施打率98.67%，今有1227人請疫苗假，實施線上教學人數27360人。 經濟部遞指引 八大行業解封 需6成員工接種 經部備妥20億 補貼八大行業薪資 #新冠肺炎 #台灣 #施打 #57 #4萬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市慈明高中開打BNT 7學生頭暈、胸悶急送醫 12:102021/09/24 生活 新戶進件爆量 星展五倍券數位綁定加碼1.5萬名 09:552021/09/24 財經 美國FDA核准輝瑞疫苗當第3劑 唯獨這3類人可打 04:432021/09/24 健康 家長擔心 桃苗4校逾半學生請疫苗假 04:102021/09/24 生活新聞 雲林縣最大國中開打BNT疫苗 35名學生因比賽、表演取消接種 13:122021/09/24 生活 疫苗覆蓋率破5成 BNT兩劑將縮為6周 04:102021/09/24 生活新聞 看見金門之美 「寧之歌」打造島嶼療癒觀光 12:412021/09/24 寶島 高中男打疫苗崩潰尖叫！網瘋傳影片 1天點閱破百萬 07:522021/09/24 生活 打疫苗申報健保費 校正回歸2600萬 04:102021/09/24 地方新聞 國民黨主席選舉明投票！37萬黨員票倉曝光 「這城市」竟然最多 07:562021/09/24 政治 錯把久咳不癒當過敏 醫：它若與新冠同時感染 重症機率高 05:182021/09/24 健康 生活熱門新聞 打疫苗嚴重不良反應暴增82件 指揮中心證實：1人打高端死亡 - 生活 學生不知孫中山、不懂朝代時序 吳昆財：「去中國化」後果竟是去歷史化 - 生活 - 旺報 好市多買蝦仁「比手掌還大」她爽喊賺翻 養蝦戶揭真相：我不會吃 - 生活 家樂福出手了！紙本五倍券換一本變10倍 限量30萬份 - 生活 母象一腳踩爆沼澤鱷魚 下秒捲屍狂甩 驚人畫面曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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