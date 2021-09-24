新北市今有32校、4萬578名學生施打BNT，今疫苗接種後輕微不適症狀，包含注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛共5369人；發燒大於38度179人；不良反應，如呼吸困難、氣喘、暈眩、心跳加速、全身紅疹等251人，共5799人出現不適。

新北市教育局表示，昨有28校施打，預計施打學生數27158人，實際施打學生數26796人，施打率98.67%，今有1227人請疫苗假，實施線上教學人數27360人。