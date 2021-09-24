全球晶片持續短缺，國際信評機構惠譽表示，全球汽車製造商依賴強勁需求與增加生產高毛利產品因應，不過，如果晶片產能無法追趕上消費性電子產品的需求，汽車業晶片短缺可能成為結構性問題。

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）今天發布報告。去年爆發疫情以來，各行各業對於半導體的需求不斷增加，然而，提升晶片產能需要時間，半導體製造商通常優先考慮技術與電子製造商，而非汽車製造商。因此，過去幾個月全球晶片短缺情形持續惡化，已有超過820萬輛汽車因此停產。

惠譽指出，由於晶片數量受限，汽車製造商目前增加生產高毛利的車型，同時因為強勁的汽車需求，業者也減少汽車產品折扣，以維持利潤率。

惠譽表示，晶片短缺持續讓經銷商庫存非常少，預測美國今年汽車銷量為1560萬輛汽車，遠低於今年其他單位的預測。美國福特和通用汽車經銷商過去典型銷售方式是賣現有庫存，現在在車輛產品到貨前就會逐漸銷售、並更加關注客戶訂單。福特跟通用也表示，等晶片短缺問題緩解，計畫把經銷商庫存保持在疫情前的水準之下。

包括Stellantis和Volkswagen在內的多數歐洲汽車製造商，都在調整生產與銷售策略。汽車大廠寶馬（BMW）和戴姆勒（Daimler）也調整策略，從過去基於產量轉為進攻高價端銷售，並規劃在晶片荒結束後也維持這個方向。從前經銷商提供客戶1到2成的折扣，現在這種情況也已經大幅減少。

日本和韓國汽車製造商因為晶片庫存量較多，已經成功擺脫今年上半年的產量壓力。不過，馬來西亞部分工廠今年6月因為疫情嚴峻而封閉，也讓晶片短缺變嚴重，像是日本的豐田也有減少生產量目標。