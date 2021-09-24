中央流行疫情指揮中心宣布昨（23日）新增82件疫苗接種後不良事件，其中包含3例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，死亡個案分別為2例接種AZ後死亡，以及1例接種高端疫苗後死亡。根據指揮中心統計，此為接種第14起高端疫苗後死亡個案。

台灣昨日新增82件嚴重不良反應事件、30件非嚴重不良事件、3例死亡及49件疑似嚴重不良事件。死亡個案中有2人打AZ後死亡，年齡介於83至85歲，另新增一例打高端後死亡事件，個案年齡51歲，是在打疫苗後23天後死亡。

莊人祥說，非嚴重不良反應事件中，有1例是打BNT，由於我國目前BNT僅供校園接種，因此應是學生沒錯，但因為是非嚴重不良事件，所以他這邊也沒有詳細資料。

根據指揮中心統計，昨日疫苗接種25萬1316劑，其中AZ接種12萬2626劑、莫德納接種4萬420劑、高端接種562劑、BNT接種8萬7708劑。截至目前，累計接種1385萬6466劑，疫苗接種人口涵蓋率50.80%，劑次人口比59.08(劑/每百人)。