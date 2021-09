身為塔利班創始人之一的圖拉比(Mullah Nooruddin Turabi)警告,阿富汗新政府將對竊賊恢復處決與截肢刑,但可能不會公開行刑。

據美聯社和《每日郵報》(Daily Mail)23日報導,圖拉比對以往公開行刑引發公憤嗤之以鼻,並警告全世界少干預。「人人都批評我們在體育場行刑,但我們從沒對他們的法律或處罰說甚麼,」他說,「沒人可以告訴我們,我們的律法該怎樣,我們會遵循伊斯蘭律法,並根據可蘭經(Quran)制定自己的法律。」

塔利班上次執政時嚴苛解讀伊斯蘭律法,而當時他便擔任首席執法官員。現年60多歲的圖拉比1980年代在和蘇聯部隊交戰時,失去了一隻眼睛和一條腿,如今在塔利班新政府中,他負責掌管獄政。

自從塔利班8月掌控阿富汗後,當地人就在觀望,看他們是否會恢復1990 年代末的嚴厲統治。而圖拉比的言論顯示,塔利班領導階層雖欣然接受錄影和手機,但仍然根深蒂固地堅守保守強硬的世界觀。

在上次塔利班執政時,圖拉比不僅擔任司法部長,也是宣傳美德和預防邪惡部(Ministry of Propagation of Virtue and Prevention of Vice)部長。

而當時被定罪的謀殺犯通常由受害者的家屬行刑,一槍射往犯人的頭部讓他償命,另一個選擇則是接受「血腥買命錢」,饒了罪犯一命。