身為塔利班創始人之一的圖拉比（Mullah Nooruddin Turabi）警告，阿富汗新政府將對竊賊恢復處決與截肢刑，但可能不會公開行刑。

據美聯社和《每日郵報》（Daily Mail）23日報導，圖拉比對以往公開行刑引發公憤嗤之以鼻，並警告全世界少干預。「人人都批評我們在體育場行刑，但我們從沒對他們的法律或處罰說甚麼，」他說，「沒人可以告訴我們，我們的律法該怎樣，我們會遵循伊斯蘭律法，並根據可蘭經（Quran）制定自己的法律。」

塔利班上次執政時嚴苛解讀伊斯蘭律法，而當時他便擔任首席執法官員。現年60多歲的圖拉比1980年代在和蘇聯部隊交戰時，失去了一隻眼睛和一條腿，如今在塔利班新政府中，他負責掌管獄政。

自從塔利班8月掌控阿富汗後，當地人就在觀望，看他們是否會恢復1990 年代末的嚴厲統治。而圖拉比的言論顯示，塔利班領導階層雖欣然接受錄影和手機，但仍然根深蒂固地堅守保守強硬的世界觀。

在上次塔利班執政時，圖拉比不僅擔任司法部長，也是宣傳美德和預防邪惡部（Ministry of Propagation of Virtue and Prevention of Vice）部長。

而當時被定罪的謀殺犯通常由受害者的家屬行刑，一槍射往犯人的頭部讓他償命，另一個選擇則是接受「血腥買命錢」，饒了罪犯一命。

文章來源：'Cutting off of hands is very necessary for security': One-eyed one-legged Taliban founder warns regime will bring back amputation for thieves under harsh interpretation of Islamic law (but might do it in private now they've mellowed)
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