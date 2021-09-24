攝取過多脂肪會危害心血管健康，這是許多人的既定認知。不過根據一份發表在Journal PLOS Medicine《公共科學圖書館醫學》雜誌的研究顯示，食用更多乳脂肪的人，患心血管疾病的風險，反而比攝入量少的人來得低。

主導這項研究的國際科學小組以乳製品生產最高的國家瑞典為主體，研究了瑞典4150位60歲以上長者的乳脂消耗量，並長期追蹤16年，觀察多少人患有心臟病、高血壓、中風等心血管疾病。

研究結果顯示，在對其他已知的心血管疾病風險因素，包括年齡、收入、生活方式、飲食習慣和其他疾病等進行統計調整後，體內脂肪酸含量高、也就是日常大量攝入乳脂肪的受測者，罹患心血管疾病的風險反而最低，而且各種原因導致的死亡風險也沒有增加。

研究團隊也將這項在瑞典進行的研究結果，與超過4萬3千名來自美國、丹麥和英國的受試者數據交叉比對後，證實這項結論具有可驗證性。

這項研究的聯合資深作者馬蒂馬克倫德（Matti Marklund）說，「發現攝取乳脂肪最高的人，實際上患 CVD（心血管疾病）的風險最低，這個發現非常有意思，需要進一步研究，好好了解乳脂肪和乳製品對健康的全面影響。」

另一位研究員指出，「乳製品對健康的影響，可能更取決於是哪一種乳製品，例如攝取的是奶酪、優酪乳、牛奶還是奶油，而不是依據脂肪含量。」

CNN報導指出，學者強調，這項研究結果並不能被解釋為「所有全脂乳製品，都能降低罹患心血管疾病的風險」，但能注意的是，乳製品不需要被避免，「這項研究是鼓勵我們重新思考食物和疾病的認識」。