有民眾反映自己在國外接種第1劑後，回台後可能打不到第2劑，陳時中表示，已和專家會議討論如何混打；圖為桃園機場入境旅客檢疫。（陳麒全攝）

國內疫苗覆蓋率突破5成，但有民眾反映自己在國外接種第1劑後，回台後可能打不到第2劑，尤其是曾在中國大陸接種科興或國藥疫苗的民眾，擔憂自己恐成「疫苗邊緣人」。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，已和專家會議討論如何混打，並決定讓民眾重新選擇疫苗。

不少台灣民眾因旅居大陸，必須在當地接種中國國藥或科興疫苗，取得健康碼後才能出入各城市。但目前台灣仍無認可這兩款疫苗，有民眾擔憂自己恐成為疫苗邊緣人，如果只在大陸接種1劑，返台後第2劑不知在哪裡。

疫情指揮中心發言人莊人祥日前表示，由於國內目前沒有這兩款疫苗可施打，因此開放民眾自選國內現有品牌作為第2劑，民眾須先至衛生局登錄第1劑接種紀錄，距離第1劑滿4周就能登記混打國內現有疫苗。

此舉引發外界不解，為何這種情況可以混打，但是國內打莫德納的人想要混打BNT，卻要等本土試驗結果出爐。陳時中強調，基本上有需要打2劑的民眾都會協助，不過本月底會再和專家確認，依據目前的資料如何選擇疫苗品牌。

昨天（23日）國內接種共25萬1316劑，主要是打AZ第1、2劑及莫德納第2劑，以及昨天BNT校園接種共8萬多劑。目前全國疫苗人口涵蓋率50.8％，劑次人口比59.08％。

儘管疫苗覆蓋率突破5成，但仍有不少民眾在7月19日後才意願登記AZ疫苗，因此尚未接種第1劑。陳時中表示，目前AZ和莫德納以第2劑為主，當然如果未來進貨速度比較快，也會安排一部分來打第1劑；而BNT以第1劑為主，建議民眾可以趕快選擇BNT。