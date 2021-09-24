近期在疫情肆虐下，許多人工作都受到影響，甚至有人被迫放無薪假，又失了業、完全找不到工作，還好近期國內疫情趨緩不少，不少公司開始徵才。有一名女網友於Dcard表示，自己已收到某公司錄取通知，但卻發現自己同學，卻被該公司邀請前去面試同一個職位，讓她不知道該怎麼辦，上網詢問大家意見。

根據原PO於Dcard中表示，最近收到一間公司錄取通知，包含了報到日期、等文件證明，並順利完成開戶，銀行也有照會該公司是否有這位新員工。但經過幾天後，發現自己同學卻要前往面試同一個職缺，並跟原PO詢問這間公司相關的事，並打開求職網站發現，該職缺缺額僅為一名員工，驚慌自己會不會成為備胎；只好上網問問大家，這是業界常態嗎？

底下網友紛紛回覆「公司更怕你做三天就走」「玩交友軟體遇到一個聊得來的男生，就不會繼續滑下一個Like嗎」「你夠有實力就不怕被代替」「公司都發offer給你了，到底有什麼好焦慮的」「剛好拿到更多預算就能請更多人」「人力銀行上面的不準，通常都會多找幾個，也不見得每個人都待得久」。

其中也有身為人資網友跳出來回答，原因可能歸納以下三點「1. 錄取你之前已經和這些求職者約好面試，有些公司會顧及面試者感受，把流程走完 2. 人力編制有異動或調整空間，所以持續面試新人 3. 過往經驗擔心流動率高或報到率低，所以再看看有沒有備取人選」