新北國王籃球隊24日宣佈簽下隊史第2名洋將，曾經效力NBA丹佛金塊隊的中鋒湯瑪士（Thomas Welsh）。新北國王總經理毛加恩表示，湯瑪士仍有NBA球隊在接觸，很高興他最終選擇來台加盟新北國王，希望他將團隊籃球的文化帶到球隊之中！

高中就打出名聲的湯瑪士，出色的投籃手感讓他進攻範圍可延伸到三分線外，搭配高籃球智商，擁有極佳的團隊意識。2015年代表美國隊出戰FIBA U19世錦賽奪得金牌，2018年於籃球名校加州大學洛杉磯分校UCLA畢業後，在NBA選秀會第二輪被丹佛金塊隊選中，生涯擁有11場NBA出賽經驗。

湯瑪士2019年效力G-League發展聯盟艾奧瓦灰狼隊時，與現在的新北國王總教練萊恩（Ryan Marchand）有過合作經驗，上個賽季則在比利時聯賽打拚。擁有213公分（7呎身高）且才25歲的他，仍在NBA球隊的雷達之中，不過因為過去在萊恩麾下建立深厚的情誼與信任，今年決定首度來到亞洲戰場加盟新北國王。

總經理毛加恩表示湯瑪士是名進攻能裡能外的中鋒，戰術配合相當的靈活，而國王隊成軍就是想打造一支團隊球風的球隊，希望湯瑪士能夠將這樣的文化帶入團隊，也很高興湯瑪士最終選擇來到台灣加盟新北國王！

身為UCLA基金會董事長的新北國王隊董事長夫人王范文華，也與董事長王文祥特別到UCLA歡迎湯瑪士的加盟，同時也希望未來能夠透過這關係，安排台灣球員來UCLA交流，實現新北國王隊提升台灣籃球環境的成軍目標。

目前洋將尚未能進入台灣，P.LEAGUE+聯盟也持續努力在中央疫情指揮中心溝通，而新北國王則透過線上會議與總教練萊恩，和兩位洋將杰倫（Jerran Young）、湯瑪士維持密切聯繫，協助儘早融入團隊，等待入境台灣並通過隔離程序再加入球隊訓練。