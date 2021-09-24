越南汽車製造商Vinfast表示，2022年可能會把業務觸角伸向德國、法國與荷蘭等歐洲一些主要地區，然後到了2023年，再視情況增加義大利、瑞士甚至奧地利等其它歐洲市場。

隸屬越南最大集團Vingroup的Vinfast，計畫2022年時在歐洲推出兩款新車，分別是中型的VF e35與7人座的VF e35。這兩輛純電休旅的設計，均出自於聞名全球的汽車設計業者義大利Pininfarina之手。

原本這兩款新車計畫於2021年底推出，但現在延至2022年中除歐洲外，也會在越南與北美販售。

成立於2017年的Vinfast是越南唯一一家汽車製造商，在2019年時，產出第一輛傳統燃油汽車。Vinfast指出，在歐洲開賣初期，會先在德國、法國與荷蘭成立新車展間，之後也會在各地有自己的經銷商。

2020年，Vinfast在越南賣出3萬輛汽車，並計畫在2022年能賣掉1.5萬輛電動車。據悉，Vingroup正考慮赴美為Vinfast掛牌。若一旦在美上市的話，Vinfast身價可望增至600億美元。不過，2021年原定第2季上市的作業期限現已延後。

Vinfast坦言，股票掛牌上市的決定權不在自己身上，而是在總部位於越南的Vingroup集團上。同時Vinfast也強調，股票上市無關進軍歐洲一事，目前在歐洲的業務均如事先計畫般展開。