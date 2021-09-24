商用市場逐漸走出國內三級疫情的陰霾，信義全球資產公司統計第三季上市櫃法人大型交易(截至9月21日)，商用不動產部分，總交易金額來到404億元，較上一季成長40%，以工業地產類產品需求最旺，買方動能仍以科技業為主，佔整體近30%。至於土地部分，本季交易金額為334億元，雖出現短暫買盤遞延情況，但建商在重點區域購地並未停手。

信義全球資產總經理柯宏安表示，第三季商用不動產，以工業地產類產品交易231億元(佔57%)最高，交易區域主要在新北、桃園，其中新北的土城工業區就有3筆交易，包含家登精密、皇鼎建設、中探針等企業投資，而桃園主要交易則在中壢工業區，包含高來、日月光、晟銘電等企業。另外，廠辦類產品交易則以98億(佔24%)居次，其中本季規模最大筆為三商美邦人壽以34億元買下今年才取得使照的華固智富中心大樓整棟，顯然購買整棟廠辦已成為近年企業擴編新選項，也牽引建商購地佈局轉向。

至於第三季的土地與地上權交易，主要區域為台中、桃園，其中台中土地交易金額達118億元最高，最大筆交易是遠雄建設以38.8億元買下西屯區土地，另外14期重劃區本季就有國泰建設、坤悅等建商搶進。而桃園土地交易金額來到112億元，以機場捷運沿線為主，包含青埔高鐵特定區、機場捷運A7、A10、A20站，最大宗土地交易為宏普建設以26.3億元買下桃園高鐵特定區近1,800坪土地。

總經理柯宏安分析，雖然目前仍需留意國外經濟與疫情變數，但投資台灣回流金額已破1兆3億元，產業資金水位高，仍是第四季市場重要立基點。未來商用不動產會有三趨勢：第一，疫情下宅經濟持續旺盛，電商與物流業積極布局物流配送系統，會持續購地蓋物流中心；第二，企業總部舊換新需求高，全新整棟廠辦更受青睞，帶動建商買地蓋廠辦、商辦比例提高；第三，因應即時生產需求且考量供應鏈群聚，企業會在既有基地周邊擴大購買整併可立即使用的廠房。

至於土地市場趨勢，雙北、桃園、台中仍是焦點區域，在剛需支撐下，幾類產品預期是建商投入重點：第一，捷運沿線土地；第二，重點發展的新興重劃區土地；第三，反轉發展的舊市區內一些低度開發但具整合效益的土地。