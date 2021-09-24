澳洲政府宣布疫苖接種率達到新的里程碑，截至周五，澳洲超過一半的成年人口已經完整接種新冠疫苗。澳洲政府正全力衝刺疫苖普及，希望能早日放寬防疫限制，儘管目前其人口第二多的維多利亞州每日確診數仍然處於高峰。

具高度傳染性的Delta新冠變種病毒使澳洲陷入最嚴重的第三波疫情，為了防堵病毒擴散，該國最大的兩個城市雪梨和墨爾本以及首都坎培拉已經處於封鎖多時，其全國2500萬人口近一半都受到影響。

維多利亞州周五報告單日新增確診數達733例，創下疫情爆發以來的次高記錄，僅次於周四創下的最高記錄—單日新增766例。且大多數病例來自於該州首府墨爾本。維州周五新增一名染疫死亡病例。

新南威爾斯和維多利亞兩州州長此前宣布，只要16歲以上人口的完整疫苗接種率達到70%，就會放寬防疫限制，預計將在下個月達到這個月標。

目前新南威爾斯的完整接種率已經達到約57%，高於全國平均值50.1%。在過去7天裡，澳洲共計接種了200萬劑新冠疫苖。

在新南威爾斯—澳洲這一波疫情的中心，每日新增感染病例數似乎已經穩定下來，其周五公布的單日確診數為1,043例，較周四的 1,063例下滑。該州首席衛生官Kerry Chant在雪梨記者會上表示：「很高興看到減少，希望未來幾天和幾周我們會看到數字下降」。

但新南威爾斯政府表示，該州將在10月6日左右達到7成人口接種完兩劑疫苖的目標，儘管如此，州政府仍將「謹慎而適度地」放寬限制措施，避免病例再度激增壓跨醫療系統。

儘管Delta變種病毒快速擴散，但與其他許多已開發國家相比，澳洲的確診數相對受控，截至目前為止，澳洲累計確診數約為94,000例，累計1,208人染疫死亡，且由於疫苖接種率提升，新一波疫情的死亡率低於去年。