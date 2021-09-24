阿虎（左起）、大飛、Wish與草爺扮F4 。（民視提供）

網紅龍龍來到節目挑戰不可能的任務。（民視提供）

龍龍穿上性感舞衣，首次挑戰國標舞。（民視提供）

孫協志、王仁甫主持的《明星許願池》本周請到百萬網紅草爺、龍龍來到節目挑戰不可能的任務，除了大跳國標舞和帥氣舞蹈之外，草爺更實現了粉絲的願望，扮起《流星花園》F4，敬業又搞笑的表演讓大家捧腹大笑。

草爺為一圓粉絲的願望，現場跟大飛、阿虎、朱宇謀扮起F4，更即興合唱〈流星雨〉，4人戴起假模樣搞笑，草爺自嘲像舞棍阿伯，還問「到底是哪位網友許願要看我扮成F4」，開玩笑要製作單位給他網友名字。有自組棒球隊的草爺，現場跟孫協志PK九宮格棒球，草爺投3球，球球命中，讓現場驚呼連連。而壓力山大的孫協志第一球投出了「地瓜球」，讓所有班底笑到倒地不支，後續的兩球也偏離軌道3球全數槓龜。

龍龍一出場，就讓主持人孫協志大呼不習慣，因為在網路上看到的龍龍總是相當瘋癲，怎麼到錄影現場感覺卻很文靜。沒想到龍龍卻搞笑的表示，因為脫口秀的現場動則1、200人，錄影人太少，很不習慣，沒想到話一說出，讓王仁甫抓著椅子往前衝，作勢生氣的樣子，龍龍也緊張地趕緊表示在開玩笑。王仁甫表示常開車時聽龍龍的脫口秀，因為她有很多的笑哏可以用在電視上，只是沒想到話一講到這，龍龍像撿到大砲般再嗆王仁甫：「原來你都偷我的哏。」

而龍龍首次挑戰國標，即帶來倫巴舞科，穿上性感舞衣的她，也表示從沒穿過如此暴露的服裝，更害羞的把原本相當開衩的舞衣縫上了幾針。不過完美的表現讓現場驚呼連連，就連張秀卿也表示，看完她的演出，雙手起滿雞皮疙瘩，眾人的稱讚，也讓原本當心自己會表現不好的龍龍，心裡的大石頭也終於放下。

首次挑戰舞蹈的草爺，也坦言非常擔心自己會跳不好，因為自己從來沒有學過舞蹈，也沒有舞蹈基礎，更不知道當初為什麼會答應接這個通告，讓自己整整失眠了好幾天。不過編舞老師－藍波老師也發揮巧思把他的強項「夾娃娃」融入在舞蹈當中，讓他有一絲絲的親切感。草爺更透露整個團隊花在夾娃娃這項活動上面，大約花費了600多萬，才讓他練就了一身夾娃娃的好功夫。