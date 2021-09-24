台南市政府消防局第4大隊舉辦化學雲線上研討會議。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府消防局第4大隊位於台南科學園區內，轄內多為高科技工廠，傳統的火災應變技術及思維已不足以應付，第4大隊24日邀請環保署毒物及化學物質局及化學雲系統廠商共同辦理視訊會議，了解「化學雲系統」及「化學物質管理及毒化災防圖資系統」的操作及使用意見分享。

現代高科技工廠內各種化學物品充斥，環保署於2014年奉行政院指示研議建置化學雲，開始建立起國家化學物質資訊匯集、分享與預警平台，期能強化跨部會化學物質管理資訊交流，促進各主管機關依職掌協力管理化學物質，相關資訊對於救災人員化學災害應變非常重要。

目前台南市政府消防局的派遣平板電腦，也能結合化學雲系統，接收案發地點的廠商快報資料，提供第一線救災人員快速掌握場所的相關危害資訊，確保救災人員的安全。

第4大隊大隊長陳博文表示，因應防疫考量，本次化學雲系統平台交流採視訊會議方式辦理，邀請環保署毒化局人員及化學雲系統平台廠商一同與會，希望透過跨機關間的探討，讓第4大隊所屬救災人員，對於化學雲系統及操作及應用能有更深入的了解，以提升化學品災害的應變處理能力。

依據消防法第21條之1規定，工廠於災時必須有專人提供廠內化學品救災應變相關資訊，目前消防局正執行宣導轄區工廠自主建立危害辨識卡，透過化學局建置的「化學物質管理及毒化災防圖資系統」，能協助工廠建立相關資料，希望透過本次會議，有利後續化學災害的應變與合作。