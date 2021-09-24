大陸演藝圈近來大動作整治，不僅暫停偶像選秀節目，官煤更發文批評偶像，認為他們都是「娘炮」形象，要抵制「畸形審美」，不少花美男路線的男星被迫一改風格，連選秀節目《創造營2021》冠軍劉宇都卸掉濃妝，改為走率性男孩風，前後巨大差異掀起熱議。

21歲男星劉宇透過《創造營2021》出道，偶像節目出身的他有張不輸女星的精緻臉蛋，在螢光幕或拍照總是要塗上白皙粉底和畫上紅唇示人，因此被封為「第一白男愛豆」，然而最近受到官方「禁娘令」影響，他也只能卸掉妝容，改走自然爽朗的大男孩風格。

劉宇轉換風格成陽光大男孩。(圖/翻攝自劉宇微博)

由於前後落差太大，簡直判若兩人，立刻在網路上引發話題，卸妝後的劉宇膚色明顯黝黑很多，儘管五官依然深邃帥氣，但少了原先花美男的感覺，整體風格變得更自然，卻有網友認為他卸妝後就像路人，毒舌狠批：「卸了妝長相變得好普通」。

不少網友認為劉宇卸妝比較好看。(圖/翻攝自微博)

然而大部分網友們都紛紛大讚：「為啥覺得不化妝的樣子更好看」、「說實話，這是我第一次看清他長什麼樣，以後就這種妝容吧」、「五官素的像韓國人，但比濃妝好看」，事實上，先前知名偶像蔡徐坤也留起鬍子，從溫暖花美男變為壞痞硬漢，讓粉絲一時適應不良。