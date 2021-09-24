在全球金氏世界紀錄中有許多項目是與運動相關，當然這與一般運動賽會紀錄有所不同，是要經過嚴格檢查和申請才算數，像上個月澳洲男子斯卡利(Daniel Scali)就將棒式平板撐紀錄推向高峰，8月時他維持這動作長達9小時30分鐘之久，被金氏世界紀錄所採納，算是人類體能極限一大壯舉。

(圖片來源：Steffan Reimer IG/steffanreimer)

而今天要帶大家來到馬拉松賽場見證另一項金氏世界紀錄，在本月初一位加拿大的32歲體育老師史提芬(Steffan Reimer)完成另類壯舉，他邊運籃球邊跑馬拉松，以2:50:33成績打破2017年帶球跑的3:00:25紀錄，相當不容易，這項運動的難度不用多說，除了一般馬拉松要有的耐力，還得專注控制球。

(圖片來源：Steffan Reimer IG/steffanreimer)

史提芬為打破金氏世界紀錄，將整場馬拉松過程拍下來，並有籃球裁判騎自行車隨後，確保他沒運球違規，加上在顛簸路段運球，這項運動難度超乎我們想像，他說在比賽大部份時間他會交叉運球，拿水喝時才換單手，他說：「人們在場邊為你加油，但我很難抬頭看他們，因為要專注球位置。」

另外他也提到為何會選擇破這項紀錄的原因，他說：「其實我有點怕告訴其他跑步朋友我做種怪事，你知道一般跑者就是正常且純粹跑步，但運球跑步會讓它變得很有趣！」最後他談到未來展望：「希望到明年能再舉辦一些大型比賽，若沒有，也許會有另一個瘋狂紀錄的嘗試，像是踢足球或其他東西。」

(圖片來源：Steffan Reimer IG/steffanreimer)

不得不說金氏世界紀錄還真的無奇不有，一般的運動員只會把棒式平板撐或慢跑當作訓練，除了比賽之外，很少人會額外來挑戰這幾項運動的瘋狂紀錄，當然若沒有這些人勇敢的嘗試，就永遠沒人知道體能和技巧的極限在哪裡，話說紀錄就是留給人來打破的不是嗎？期待之後能看到更多新奇的紀錄誕生。