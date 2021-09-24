臺灣國人每5人就有1人有被腋下多汗或狐臭困擾，其中9成比例來自家族遺傳，臺大雲林分院提供不需動刀的「微波熱能療程」，不少父母親帶著孩子諮詢求診之際，也一同接受新科技治療。

臺大醫院雲林分院醫學美容中心主任何冠頤指出，隨著學生們重返校園，大眾交通工具恢復壅塞，健身房等運動中心重新開放，腋下清新門診預約治療又多了起來。

何冠頤表示，若父母2人皆有腋下多汗以及異味困擾，子女有8成遺傳機率；若父母中有1人有此困擾，子女也有5成遺傳機率，門診時常出現1位家人完成治療後，若明顯感受到效果，其他家人們也相繼尋求治療。

皮膚科醫師許紹軒表示，微波熱能治療不需要動刀，原理是以微波的熱能直接聚焦在大小汗腺最為密集的2mm到5mm的真皮層與脂肪層交接處，一次性破壞大汗腺、小汗腺，可針對腋下多汗、味道、毛髮問題一次處理，治療只需要1小時，不需手術恢復期，也不會留疤。

整形外科醫師楊永健說，有許多父母本身曾接受過手術，幾年後又復發或者因為留下了永久性的疤痕，得知有微波熱能療程的新技術，帶著青春期孩子來諮詢，也有許多父母自身希望尋求二次治療。

何冠頤表示，狐臭不能說是疾病，但無形中造成自卑心態，對青春期孩子而言，同儕的交友關係很重要；若未滿18歲，可在父母的陪同下，由專業醫師進行諮詢評估。