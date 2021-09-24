蘋果iPhone 13系列手機今（24日）起正式開賣，適逢五倍券即將上路，不少民眾好奇該如何用五倍券購買iPhone 13新機，事實上，蘋果直營店已公告不收紙本五倍券，但若將五倍券綁定信用卡或行動支付Apple Pay綁信用卡，以數位五倍券方式還是能在直營店消費。

蘋果iPhone 13、iPad mini 6等新品接力上市，不過考量到疫情因素，蘋果官方日前已經公告，開賣首周（24日至26日）僅開放預購民眾赴現場取貨，如果偏好現場購機則需要等到27日之後才能現場購機。

此外，蘋果宣布不收紙本五倍券，但若將五倍券綁定信用卡，或使用Apple Pay並搭配綁定五倍券的信用卡，還是可以在直營店使用五倍券消費。

若民眾有使用紙本的需求還是可以到其他蘋果授權的經銷商使用。今年iPhone 13與iPhone 13 Mini系列新機有128、256、512GB三種容量，顏色則有午夜、藍、星光、粉紅及紅色，iPhone 13 Pro系列包含128、256、512GB及1TB四種容量，顏色有石磨、銀、金及天峰藍四種顏色。