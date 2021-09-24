臺北大學親善團今年將第10度登上國慶大典舞台，禮賓團隊由23名學生組成，除了有本籍生外，今年也有英國血統、僑生加入，展現多元文化元素，其中有團員長相與明星張榕容、Lulu黃路梓茵等人雷同，外貌相當吸睛。（臺北大學提供）

臺北大學親善團今年將第10度登上國慶大典舞台，禮賓團隊由23名學生組成，除了有本籍生外，今年也有英國血統、僑生加入，展現多元文化元素，其中有團員長相與明星張榕容、Lulu黃路梓茵等人雷同，外貌相當吸睛，而團員們也展現出平時訓練成果，示範高難度的「螳螂走路」、「交叉行進」技巧。

臺北大學親善團成立至今已15年，今年迎賓團隊由23名不同家鄉背景、科系年級的學生組成，每個團員都要進行為期15周以上的嚴格培訓，為了在國慶大典展現最完美的儀態，校方也規畫了90小時的專案練習，訓練考核團員。

北大親善團長林珅郡表示，團員為了能隨時以優雅挺拔儀態進行服務，必須進行高難度的「交叉行進」訓練，彼此錯身而過時維持自身儀態、並保持排面整齊，另外為了適應長時間久站，也做「螳螂走路」訓練，使用腹部及大腿的力量，向下深蹲並單腳抬起，反覆訓練肌耐力。

而親善團內也不乏出現各類明星臉，長相酷似明星張榕容的台英混血學生張釋文表示，團員們不僅需要接受嚴格的肢體訓練，也必須具備優異的語言能力，英語多益成績平均高達800分外，有日語、西班牙語、德語、法語等專長的團員大有人在。

北大副校長陳達新表示，民國百年時，國慶大會第一次開放各大學參加接待學校遴選，臺北大學就成為唯一獲邀的禮賓接待學校，規畫課程、邀請講師、訓練團員等項目都由學生幹部領導，透過培訓制度，各個團員都有良好的思考力、行動力、企劃能力及管理能力，也希望藉由這次國慶大典，讓大家對校方留下最好的印象。