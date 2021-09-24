5月爆發新冠肺炎本土疫情，新北市蘆洲某獅子會群聚感染，如今北市某獅子會遭爆料，在8月28日一場交接晚宴，竟逐桌敬酒、拍照，且未戴口罩，未遵守防疫規定。對此，台北市衛生局今表示，已展開調查，要求餐廳業者與獅子會下周前提出書面說明，若確定違法，依《傳染病防治法》最重可各處以1萬5千元、30萬元罰鍰。

有民眾投訴指出，北市某獅子會進行會長交接時，一開始大家都戴著口罩，用餐都有隔板，但後來參與聚會的人幾乎都沒有戴口罩，不僅緊貼拍照，甚至逐桌敬酒，而餐廳包廂內，也沒有遵守室內人數上限，完全不遵守防疫規定。

該廖姓獅子會會長接受媒體採訪強調，當天出席人數約140人，共分成3個廳，沒有人逐桌敬酒、拍照，而是站在自己的位置上互相祝福，也有派人維持秩序，防疫期間戰戰兢兢，不可能有違規行為。

衛生局科長陳怡婷受訪表示，此案分為餐飲業者及團體兩部分，根據中央及北市餐飲業防疫管理措施，業者應該做好顧客管理，必須請顧客量體溫、實名制、梅花座等等，會確認敬酒時業者是否有告知及制止，若做的不完備，則涉及《傳染病防治法》，可罰3千到1萬5千元。

至於團體獅子會部分，陳怡婷表示，由於規定不能有敬酒或敬茶社交行為，確認屬實可依《傳染病防治法》開罰6萬到30萬，團體需書面答覆辦理流程規劃及活動管制，若團體有禁止敬酒行為，將對個人開罰，上周已介入調查，業者與團體需在2周內，也就是下周前書面回覆。