台中1名人妻小芳（化名）長年與1名房仲男外遇，去年9月她趁丈夫上班，邀對方到家中吃飯；沒想到丈夫臨時返家，發現家中大門反鎖，一連按了20分鐘電鈴小芳才開門，進屋後看見整桌飯菜，甚至在主臥房的浴室發現坐在馬桶上的小王，氣得提告，法院一審敗訴，二審認定侵害配偶權，判小王賠償20萬。

判決書指出，小芳結婚37年，丈夫在去年9月某日出門上班後，臨時返家拿東西，卻發現大門反鎖，他連按了門鈴20分鐘後，小芳才應門，而進門後發現桌上不但有整桌的飯菜，之後進到主臥房的浴室，還發現1名穿著皮鞋的男子坐在馬桶上，揭發小芳的婚外情，之後2人爆發口角，小芳竟與小王離去。

小芳丈夫之後調閱監視器，發現當天小芳與對方至少在家待3個小時，並查出小芳早已與對方到台灣各地約會，氣得決定提告，向對方2人求償70萬；該外遇男子辯稱他擔任房仲，多次與小芳外出是查看房屋物件，否認婚外情，一審法官認為確實沒有明確事證證實對方2人有不正當男女關係，判丈夫敗訴。

不過二審法官認為，小芳與男子都是在一大早抵達景點，不像是房仲看房，反而像事先規劃的旅途，且遭逮到當天小芳煮了一桌飯菜給對方，對方還待在主臥室的浴室內，種種行徑已經逾越一般有配偶之人與異性社交往來的正常情誼，因此認定丈夫的配偶權遭侵犯，可得賠償20萬元確定。