中市警局霧峰分局交通分隊員警日前深夜巡邏時，發現一位女大生獨自推著機車在路上行走，原來女大生不小心將機車及租屋處鑰匙連同手機都丟進置物箱蓋上了，別無他法只好先推著機車找鎖匠，員警立即聯絡鎖匠協助開了鎖，讓女大生順利騎上機車回家。

霧峰分局交通分隊分隊長蘇于真與警員李志祥，日前深夜巡邏至霧峰區四德路時，發現一位年輕女性推著一輛普通重型機車，獨自在漆黑的馬路上行走，恐有危險性，員警立即上前關切，原來是陳姓女大生，外出購物後，在機車鑰匙、住家鑰匙，甚至是手機都放在機車置物箱時，不慎將坐墊蓋了起來，不得已，才推著機車找開鎖匠。

由於夜已深，女大生獨自一人在外行走恐有危險，員警於是載著女大生回分隊等待，並協助聯絡到鎖匠到現場開了鎖，陳姓女大生表示，她已經在外走了1個多小時，由於是提早返校，外出購物，不料把手機、鑰匙等都鎖在機車裡，機車騎不了外、也無法聯絡同學幫忙，警方真的幫了大忙，真不敢想像如果沒有警方的協助後果會如何。

霧峰分局長李建興表示，年輕學子獨自在外租屋，外出應告知同學或室友，以免臨時找不到鑰匙無法返回租屋處，亦可打報案電話請警方到場協助處理，切勿獨自一人在外行走以免發生危險。