台中市議員陳淑華抨擊，台灣智慧營運塔至今2年9個月了，進度停擺，「一切歸零」，工程遙遙無期。（盧金足攝）

台中市都發局長黃文彬表示，台灣智慧營運塔總預算76億，施工時間4年，將引進民間投資，減輕市府財政負擔。（盧金足攝）

台灣塔命運坎坷！台中市府24日在市議會專案報告「台灣智慧營運塔」，從2016年至2021年7月物價上漲24％，預估增加成本近20億元，市府提出BOT引進民間參與投資，但議員批市府至今仍原地踏步，歷任3任市長，難道市長盧秀燕要當「停工市長」？市府表示，台灣智慧營運塔總預算76億，施工時間4年，將引進民間投資，減輕市府財政負擔。

市議員陳淑華要求盧秀燕審視盤點投入的經費約5億2000萬元，盧秀燕上任市長後暫停智慧營運中心履約，重新規畫新命名的「台灣智慧營運塔」，總經費剩76億元。

陳淑華抨擊，至今2年9個月進度停擺，「一切歸零」，工程遙遙無期，連規畫、招商等都從都發變成經發，定位不明確，還要重新摸索，質問市府到底打算怎麼做？

陳淑華舉相關法規表示，整個台灣塔、智慧營運中心再變成台灣智慧營運塔，現在又重新定位，若原計畫、預算已有重大改變，要求依法重新辦理計畫、預算的審查。

台灣智慧營運塔規畫10年，最後的結局竟然是市府自己不蓋了？台中市議員林祈烽批評，台灣智慧營運塔本來是市府要自建，預算早都編定，也花掉了5.2億元，現在竟變成要改成BOT，由民間興建和經營，規畫10年，到頭來只是一場夢而已。

都發局長黃文彬表示，台灣塔的部份總共花費金額是3.9億元左右，原來的智慧營運中心則是支應1.3億元，合計約為5.2億元。市議員林祈烽質疑，台灣智慧營運塔已花費了人民納稅錢5億2000萬元，看到市府的專案報告，到底台灣智慧營運塔是存還是廢？是要延續這個計畫繼續興建？還是要找廠商來BOT進行？還是乾脆廢掉打掉重練？

經發局長張峯源表示，台灣智慧營運塔未來將採BOT方式進行，首先會對外招商，大家對水湳經貿園區的位址都相當有信心，有大學城、商圈和會展中心，大型百貨公司都會在此落腳，而且很有投資報酬率，經發局對BOT案很有經驗，經過財務的試算，具有很大的誘因會吸引廠商來的。

林祈烽說，該案原來是81億元的預算，但現在國際原物料上漲，全台又大缺工，等到BOT案3年的期程過去，工程費用不會破百億嗎？這麼大規模的建設，有這麼容易找到願意接手的BOT廠商嗎？若市府又執意照原本的規畫案來做，到底要怎麼做？

林祈烽批評過去10年都已經是夢一場了，BOT的招商期程又要3年，市府信心滿滿都說大家很有興趣、會賺錢，萬一都沒有人要來競標怎麼辦？水湳經貿園區亮點就從此不見了？

盧秀燕強調，台灣大家都知道101大樓，101就是BOT成功，因為我們提供的地段很好，將來會賺大錢，所以廠商會願意掏出80億，甚至百億元，總比市政府自己花錢來得好；只要市府提出概念，有一個門戶、智慧和商業性的概念，BOT廠商就會有一個新方向。