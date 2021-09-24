達德能源環境中心提供「風扇玩很大」讓學生了解風與飛行間的關係。（謝明俊攝）

清華大學物理系支援4個攤位參加苗栗縣科教園遊會。（謝明俊攝）

清華大學物理系提供「翻滾吧！圓、球、環、盤」遊戲，吸引許多學生體驗。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌24日上午主持苗栗縣科教園遊會開幕式。（謝明俊攝）

苗栗縣科教園遊會24日上午在縣立體育場舉行，有上百名各校學生到場。（謝明俊攝）

苗栗縣2021年全縣科學教育園遊會，24日上午在縣立體育場熱鬧登場，這次科教園遊會是由國立科學教育館及清華大學全力支持，科教館並出動3D電影車在內的2部科教巡迴車到場，讓學生們從趣味的玩樂中學習科學原理，包括外埔國小等國中小學也提供了20個攤位，給到場學生最有趣的科普學習機會，讓上百名學生度過1個歡樂的科普日。

受疫情影響，苗栗縣各級學校從去年5月起停課，改以線上教學，學生全部關在家裡不能接受正常上課，因此，對於久別的科教園遊會，學生們都期盼許久，一早就圍繞在各各攤位前把玩各種有趣的科教遊戲，幾個有趣的科普遊戲更吸引許多學生圍觀接力把玩。

位在北市士林區的國立科學教育館，現任館長劉火欽曾任苗栗縣政府教育處長，劉火欽對於苗栗學子有非常深厚的感情，因此，每年苗栗縣的科教園遊會，科教館都會指派科教巡迴車前來共襄盛舉，劉火欽本人更會抽空前來陪學生們學習有趣的科普知識。

國立科教館這次提供的2部科教巡迴車，其中1部「3D低碳行動電影院」可播放帕恰瑪瑪影片，介紹台灣原生植物，另1部巡迴車則展示24件物理學展品，提供學生親手體驗機會。另清華大學物理系更支援「靜電大觀園」等4種物理科普遊戲，達德能源環境教育中心則提供「風扇玩很大」遊戲，讓學生了解風與飛行間的關係。

另外，包括了外埔、泰興、后庄等國小、國中，提供了20個不同主題的科普遊戲攤位，讓參與的學生玩得不亦樂，苗栗縣長徐耀昌與縣議長鍾東錦到場主持開幕式，希望同學們能在疫情後經由有趣的科教園遊會，在快樂中學習更多的科普學問。